Азербайджан закупит у Израиля системы ПВО Barak MX

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан в рамках сделки на $1,2 млрд приобретет у Израиля дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Barak MX, предназначенные для защиты от воздушных угроз, таких как авиация и ракеты, пишет Defence Industry Europe.

По его данным, ранее компания Israel Aerospace Industries (IAI) продемонстрировала возможности Barak MX в Азербайджане, испытания включали многократный пуск перехватчиков различных версий этой системы.

Barak MX представляет собой модульную мобильную систему ПВО, способную защищать от ракет различных модификаций, а также от воздушных объектов, таких как самолеты, вертолеты и БПЛА. Система включает три типа ракет-перехватчиков с различным радиусом действия: до 35 км, до 70 км и до 150 км. Важно отметить, что Barak MX может быть установлен на корабельные платформы.

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2018-2022 годах Азербайджан был одним из ключевых импортеров оружия из Израиля (доля Азербайджана - 9,1% в израильском экспорте вооружения).