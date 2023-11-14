Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Азербайджан закупит у Израиля системы ПВО Barak MX

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан в рамках сделки на $1,2 млрд приобретет у Израиля дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Barak MX, предназначенные для защиты от воздушных угроз, таких как авиация и ракеты, пишет Defence Industry Europe.

По его данным, ранее компания Israel Aerospace Industries (IAI) продемонстрировала возможности Barak MX в Азербайджане, испытания включали многократный пуск перехватчиков различных версий этой системы.

Barak MX представляет собой модульную мобильную систему ПВО, способную защищать от ракет различных модификаций, а также от воздушных объектов, таких как самолеты, вертолеты и БПЛА. Система включает три типа ракет-перехватчиков с различным радиусом действия: до 35 км, до 70 км и до 150 км. Важно отметить, что Barak MX может быть установлен на корабельные платформы.

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2018-2022 годах Азербайджан был одним из ключевых импортеров оружия из Израиля (доля Азербайджана - 9,1% в израильском экспорте вооружения).

SIPRI Азербайджан Израиль Israel Aerospace Industries Barak MX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Brent подорожала до $82,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 14 ноября

Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения

Сеул допустил возможность частичной приостановки межкорейского соглашения

Министры обороны стран ЕС во вторник обсудят поддержку Украины

Министры обороны стран ЕС во вторник обсудят поддержку Украины

Почти 100 эвакуированных из сектора Газа россиян направили в Каир на автобусах

Президент Польши Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Президент Польши Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряла контроль над сектором Газа

Президент Молдавии допустила вступление республики в ЕС "в два шага"

Президент Молдавии допустила вступление республики в ЕС "в два шага"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });