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Санду назвала евроинтеграцию основным приоритетом внешней политики Молдавии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду назвала интеграцию в Евросоюз основным приоритетом внешней политики страны. Она сказала это на видеоконференции с послами Молдавии за рубежом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД страны.

"Внешняя политика должна напрямую отвечать потребностям людей, независимо от того, живут они в стране или за рубежом. (...). Вступление в Европейский союз - основной приоритет внешней политики, подтвержденный гражданами путем голосования на конституционном референдуме. Прогресс в переговорах о вступлении имеет важное значение для будущего Республики Молдова", - заявила президент.

По ее словам, "на этом пути важно добиться немедленных результатов для людей и бизнес-среды, таких как постоянная отмена квот на экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС, присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и снижение тарифов на роуминг".

Говоря о приоритетах, она отметила необходимость освоения европейских средств из инвестиционного плана в 1,8 млрд. евро, предложенного Евросоюзом. "Этот План роста для Молдавии будет способствовать развитию экономики посредством инвестиций в инфраструктуру и поддержки малых и средних предприятий, а также созданию рабочих мест", - подчеркнула глава государства.

Евросоюз МИД Майя Санду Молдавия SEPA
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