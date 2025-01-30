Европарламент одобрил выделение Молдавии 1,8 млрд евро

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Европарламент 30 января одобрил доклад о новом инструменте поддержки для Молдавии на 1,8 млрд евро, сообщил депутат Зигфрид Мурешан, который выступал докладчиком по проекту.

"Только что Европейский парламент принял мой доклад о механизме финансовой поддержки для Молдавии на сумму 1,8 млрд евро. (...) Я убедил коллег предложить увеличение предварительного финансирования с 7% до 20% от общей суммы. Речь идет о средствах, которые поступят в Молдавию сразу после вступления механизма в силу", - написал он в соцсети.

Евродепутат сообщил, что финальное согласование с Советом ЕС и окончательное решение о выделении Молдавии 1,8 млрд евро ожидается в марте 2025 года.

10 октября 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в Кишиневе о крупнейшем пакете финансовой помощи Молдавии - на 1,8 млрд евро в рамках нового инструмента поддержки - механизма реформ и роста.