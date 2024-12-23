В МИД Ирана заявили, что Тегеран не контактирует напрямую с новыми властями Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Тегеран не находится в непосредственном контакте с новой сирийской администрацией, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД.

"В настоящее время прямого контакта между Ираном и правящим в Сирии силами нет", - заявил представитель иранского ведомства Исмаил Багаи на пресс-конференции.

Он отметил, что "в прошлом Иран вёл борьбу против террористических группировок в Сирии" и поэтому ранее для урегулирования ситуации Тегеран поддерживал связь с рядом оппозиционных группировок. Багаи пояснил, что в будущем иранские власти будут принимать решение исходя из действий новой сирийской администрации.

Багаи напомнил, что Иран выступает за суверенитет и территориальную целостность Сирии, и подчеркнул, что сирийский народ должен сам решить свою судьбу.

Накануне руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что за пределами Ирана нет вооруженных формирований, которые подчинялись бы Тегерану.

Также он обвинил США в создании хаоса в Сирии с целью доминировать в этой стране. В то же время он выразил оптимизм в отношении ситуации в Сирии и надежду на появление там сильного движения, которое приведет к нормализации жизни.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.