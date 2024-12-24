Новая администрация Сирии заявила о переходе полевых командиров в подчинение Минобороны

Министр обороны уже назначен

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Новая администрация Сирии добилась, чтобы различные вооруженные группы сирийской оппозиции перейдут под контроль Минобороны страны, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление властей.

Глава новой администрации и лидер движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) договорился с полевыми командирами о том, что они распустят свои отряды, а их личный состав будет отныне подконтролен Минобороны, сказано в заявлении.

На прошлой неделе премьер временного правительства Сирии Мухаммед Башир заявил, что сирийские вооруженные силы будут реформированы, с использованием бойцов оппозиции и армейских офицеров, ранее покинувших сирийские войска.

Новым министром обороны назначили Мурхафа Абу Касра.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.