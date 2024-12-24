Поиск

Новая администрация Сирии заявила о переходе полевых командиров в подчинение Минобороны

Министр обороны уже назначен

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Новая администрация Сирии добилась, чтобы различные вооруженные группы сирийской оппозиции перейдут под контроль Минобороны страны, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление властей.

Глава новой администрации и лидер движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) договорился с полевыми командирами о том, что они распустят свои отряды, а их личный состав будет отныне подконтролен Минобороны, сказано в заявлении.

На прошлой неделе премьер временного правительства Сирии Мухаммед Башир заявил, что сирийские вооруженные силы будут реформированы, с использованием бойцов оппозиции и армейских офицеров, ранее покинувших сирийские войска.

Новым министром обороны назначили Мурхафа Абу Касра.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 24 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Минобороны Сирия Мухаммед Башир Хайят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммед аль-Джуляни
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Президент Эстонии выступил против демонтажа памятника Барклаю де Толли

Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Медведчук попросил прокуратуру Брюсселя возбудить дело против Зеленского за попытку подкупа Фицо

Работник режимного предприятия арестован за сотрудничество с разведкой Украины

Российский МИД подтвердил исчезновение двух россиян при крушении сухогруза Ursa Major

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии128 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России37 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });