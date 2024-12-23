Премьер Гренландии раскритиковал призыв Трампа установить контроль США над островом

Илулиссат, Гренландия Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде раскритиковал избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за заявления о намерении установить контроль США над островом, являющимся автономной территории Дании, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Гренландия – наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу", - говорится в заявлении Эгеде.

Во время своего первого президентского срока Трамп, как сообщали американские СМИ, озвучивал идею обменять Пуэрто-Рико на Гренландию или просто купить остров. Впоследствии политик заявлял, что приобретение у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным. Власти Дании в свою очередь тогда высказались против продажи острова.

На выходных Трамп вновь заявил, что считал бы правильным установить контроль над Гренландией. В ночь на понедельник Трамп в соцсети Truth Social объявил о решении назначить политика Кена Хауэри послом США в Королевстве Дания. В этом же сообщении избранный президент поделился и своим видением ситуации с Гренландией.

"США считают, что для обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире необходимо, чтобы за ними осталось владение Гренландией и контроль над ней", - отметил Трамп.

Это не первое за последние недели заявление Трампа о том, что к США следовало бы присоединить новые территории. Так, в воскресенье Трамп заявил, что США вернут себе контроль над Панамским каналом, если администрация канала не снизит плату за проход американских судов по нему.

"Тарифы, взимаемые Панамой, нелепы, особенно с учетом чрезвычайной щедрости США. (...) Если моральные и юридические принципы, сопровождавшие великодушный жест с передачей канала Панаме, уважать не будут, то Панамский канал вернется к нам, полностью и без вопросов", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп отмечал, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США, поскольку Вашингтон выделяет им значительные субсидии.

В частности, по данным источников телеканала Fox News, 29 ноября в ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в резиденции в Мар-а-Лаго Трамп заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США.

Впоследствии Трамп в интервью телеканалу NBC News подчеркнул, что США "субсидируют Канаду на сумму более $100 млрд в год".

"Мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. (...) Если мы продолжим субсидировать их, пусть они станут нашими штатами", - заявил Трамп.

Такие заявления вызвали критику как в Мехико, так и в Оттаве.