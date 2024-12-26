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Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не собирается по требованию избранного президента США Дональда Трампа снижать плату за проход американских судов по Панамскому каналу.

"Мой ответ - нет. Цены устанавливаются не по прихоти президентов или администрации канала. Это открытый, публичный процесс", - приводит в четверг его слова испанское агентство EFE.

Мулино подчеркнул, что после инаугурации Трампа в январе 2025 года он будет готов обсуждать с ним такие вопросы, как совместная борьба против нелегальной иммиграции. При этом президент Панамы подчеркнул, что Вашингтону не удастся получить контроль над Панамским каналом.

"Не существует вариантов, при которых можно обсуждать юридические и политические реалии, связанные с каналом", - сказал Мулино.

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Ранее в декабре Трамп заявил, что США вернут контроль над Панамским каналом, если не будет снижена плата за проход американских судов.

"Тарифы, взимаемые Панамой, нелепы, особенно с учетом чрезвычайной щедрости США. (...) Если моральные и юридические принципы, сопровождавшие великодушный жест с передачей канала Панаме, уважать не будут, то Панамский канал вернется к нам, полностью и без вопросов", - подчеркнул 47-й американский президент.

Это не единственные его заявления за последние недели о возможности присоединения к США новых территорий. Так, Трамп высказывал предположения, что Канада и Мексика могут стать американскими штатами, так как Вашингтон выделяют этим странам значительные субсидии. Он также озвучивал идею покупки Гренландии.

"США считают, что для обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире необходимо, чтобы за ними осталось владение Гренландией и контроль над ней", - сказал Трамп.

Панама Хосе Рауль Мулино Панамский Канал США Дональд Трамп
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