Палестинские медики насчитали 45,3 тыс. погибших в Газе за время операции Израиля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Число палестинцев, погибших в результате операций израильской армии в секторе Газа, превысило 45,3 тыс. человек, еще около 107,7 тыс. получили ранения, сообщают в понедельник ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их данным, за последние 24 часа погибли 58 человек, еще 86 получили ранения.

Работающие в секторе Газа медики также отметили, что из-за израильских обстрелов затруднены транспортировка тел погибших и оказание помощи раненым.

Со своей стороны, израильские власти неоднократно подвергали сомнению данные палестинской стороны о числе погибших жителей сектора Газа.

7 октября 2023 года базирующаяся в секторе Газа группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против ХАМАС.