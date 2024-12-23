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Палестинские медики насчитали 45,3 тыс. погибших в Газе за время операции Израиля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Число палестинцев, погибших в результате операций израильской армии в секторе Газа, превысило 45,3 тыс. человек, еще около 107,7 тыс. получили ранения, сообщают в понедельник ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинские медслужбы.

По их данным, за последние 24 часа погибли 58 человек, еще 86 получили ранения.

Работающие в секторе Газа медики также отметили, что из-за израильских обстрелов затруднены транспортировка тел погибших и оказание помощи раненым.

Со своей стороны, израильские власти неоднократно подвергали сомнению данные палестинской стороны о числе погибших жителей сектора Газа.

7 октября 2023 года базирующаяся в секторе Газа группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 23 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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