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Власти Израиля обвиняют ХАМАС в создании препятствий для прекращения огня в Газе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Радикальная палестинская группировка ХАМАС мешает заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, распространяя ложную информацию об Израиле, заявили в среду в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Террористическая организация ХАМАС снова лжет, отказываясь от уже согласованных договоренностей и продолжая препятствовать переговорам", - приводит выдержку из заявления канцелярии Нетаньяху The Times of Israel.

В офисе израильского премьера добавили, что Израиль "продолжит неустанные усилия по возвращению всех заложников домой".

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Ранее в среду в ХАМАС заявили, что Израиль продолжает выдвигать все новые условия для заключения соглашения о перемирии, что мешает ходу переговоров.

"Оккупационные власти назвали новые условия, связанные с выводом войск из Газы, прекращением огня, обменом заложниками и возвращением перемещенных лиц, что отложило достижение соглашения, которое уже было готово", - приводит "Аль-Джазира" выдержку из заявления ХАМАС.

Переговоры с участием посредников для заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении захваченных заложников ведутся уже много месяцев.

В субботу издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщило, что переговоры о прекращении огня "завершены на 90%".

Хроника 07 октября 2023 года – 25 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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