Глава Минобороны Лекорню и глава МИД Барро сохранили посты в новом правительстве Франции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель администрации президента Франции Алекси Колер в понедельник объявил состав нового правительства премьер-министр Франсуа Байру.

Согласно трансляции, которую вел телеканал BFM TV, глава МИД Жан-Ноэль Барро и глава Минобороны Себастьян Лекорню сохранили свои посты.

При этом, в составе все же произошли некоторые изменения, в частности, бывший глава МВД Жеральд Дарманен стал министром юстиции, экс-премьер Элизабет Борн стала министром образования.

Кроме того, еще один бывший премьер, политик левого толка Манюэль Вальс, работавший при президенте Франсуа Олланде, стал членом правительства: теперь он будет министром по делам заморских территорий Франции.

Министр культуры Франции Рашида Дати, которая занимает этот пост с января этого года, осталась на своей должности.

Ранее в декабре президент Франции Эммануэль Макрон назначил главой нового правительства страны центриста Байру. 73-летний Байру является председателем либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе". На этом посту он сменил Мишеля Барнье, отстранённого вотумом недоверия в Национальном собрании.