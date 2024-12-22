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Байру приступает к должности премьера Франции с исторически низким рейтингом

Байру приступает к должности премьера Франции с исторически низким рейтингом
Фото: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новый французский премьер-министр Франсуа Байру приступает к исполнению своих обязанностей с исторически низким рейтингом популярности в 34%, согласно данным института общественного мнения IFOP.

Опрос IFOP для издания Journal du Dimanche показал, что за все время таких исследований, проводимых институтом с 1959 года, не было столь высокого уровня непопулярности премьер-министра - 66% - после вступления в должность.

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Лишь 34% опрошенных сообщили, что довольны или очень довольны новым главой правительства, пишет Journal du Dimanche.

Число французов, недовольных Байру, который надеется сформировать свое правительство в ближайшие несколько дней, намного превышает показатель при назначении предыдущих премьеров: Мишеля Барнье, отправленного в отставку в результате вотума недоверия (55%), Габриэля Атталя (46%) и Элизабет Борн (43%).

Тот же опрос показал небольшое улучшение рейтинга президента Эммануэля Макрона: общее количество довольных им выросло на 2 пункта по сравнению с прошлым месяцем и составило 24%.

Макрон назначил Байру главой нового правительства Франции 13 декабря.

Франция Франсуа Байру
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