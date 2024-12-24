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Экс-президент США Клинтон госпитализирован с высокой температурой

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент США Билл Клинтон находится в больнице в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщают американские СМИ.

Как заявил журналистам помощник экс-президента Анхель Урена, 78-летний Клинтон "был госпитализирован в MedStar Georgetown University Hospital для обследования и наблюдения после того, как у него поднялась температура".

По его словам, "с президентом все в порядке" и "Клинтон надеется вернуться домой к Рождеству".

В 2021 году Клинтон был госпитализирован на шесть дней в Калифорнии с урологической инфекцией.

США Билл Клинтон госпитализация
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