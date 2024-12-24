Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

ДУМ России отозвал фетву о многоженстве, 18 мертвых дельфинов обнаружили после разлива Мазута в Черном море, госпитализация Клинтона

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Духовное управление мусульман (ДУМ) России отозвало фетву о многоженстве. В совете улемов ДУМ заявили, что "на то Божья воля" и смысла вступать в полемику нет. Ранее Генпрокуратура РФ вынесла представление главе ДУМ Равилю Гайнутдинову за слова о допустимости многоженства.

- После разлива мазута в Керченском проливе обнаружены 18 мертвых дельфинов. Пробы морской воды на пляжах Анапы соответствуют санитарным требованиям, заявили в оперштабе Краснодарского края. Более 24 тыс. кв. м акватории Черного моря обработано сорбентом, добавили там.

- Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован с высокой температурой. "С президентом все в порядке", "Клинтон надеется вернуться домой к Рождеству", заявил его помощник Анхель Урена.

- Власти Израиля признали причастность к ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. "Мы нанесем удар по стратегическим объектам хуситов и обезглавим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, Синваром и Насраллой - в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим с лидерами хуситов в Ходейде и Сане", - заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

- Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 финансовый год в размере $895 млрд.