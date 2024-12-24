Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

ДУМ России отозвал фетву о многоженстве, 18 мертвых дельфинов обнаружили после разлива Мазута в Черном море, госпитализация Клинтона

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Духовное управление мусульман (ДУМ) России отозвало фетву о многоженстве. В совете улемов ДУМ заявили, что "на то Божья воля" и смысла вступать в полемику нет. Ранее Генпрокуратура РФ вынесла представление главе ДУМ Равилю Гайнутдинову за слова о допустимости многоженства.

- После разлива мазута в Керченском проливе обнаружены 18 мертвых дельфинов. Пробы морской воды на пляжах Анапы соответствуют санитарным требованиям, заявили в оперштабе Краснодарского края. Более 24 тыс. кв. м акватории Черного моря обработано сорбентом, добавили там.

- Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован с высокой температурой. "С президентом все в порядке", "Клинтон надеется вернуться домой к Рождеству", заявил его помощник Анхель Урена.

- Власти Израиля признали причастность к ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. "Мы нанесем удар по стратегическим объектам хуситов и обезглавим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, Синваром и Насраллой - в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим с лидерами хуситов в Ходейде и Сане", - заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

- Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 финансовый год в размере $895 млрд.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 финансовый год

Экс-президент США Клинтон госпитализирован с высокой температурой

Экс-президент США Клинтон госпитализирован с высокой температурой
Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля признали причастность к ликвидации лидера ХАМАС в Иране

Власти Израиля признали причастность к ликвидации лидера ХАМАС в Иране

Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Цены на какао-бобы могут вырасти сильнее биткоина по итогам 2024 года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Гренландии раскритиковал призыв Трампа установить контроль США над островом

Премьер Гренландии раскритиковал призыв Трампа установить контроль США над островом

Топ-менеджеры VW откажутся от бонусов в рамках соглашения с профсоюзом

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });