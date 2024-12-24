Курды потеряли 16 бойцов убитыми при наступлении протурецких сил в Сирии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Не менее 16 бойцов "Сирийских демократических сил" (СДС), возглавляемых курдами, погибли в Сирии в ходе отражения наступления в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор протурецкой "Сирийской национальной армии", сообщает во вторник телеканал "Рудау".

"Пали 16 наших товарищей, те, кто проявил высочайшую волю к сопротивлению, жертвенность и отбивал атаки оккупантов и наемников", - говорилось в заявлении СДС.

1 декабря поддерживаемая Турцией СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила курдское ополчение из города Телль-Рифаат севернее Алеппо и из города Манбидж. В Анкаре в свою очередь опровергали заявления США, что при их посредничестве удалось добиться перемирия между СДС и СНА в районе Манбиджа.

В свою очередь в СДС предупредили, что удары СНА мешают операциям против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). Командующий СДС Мазлум Абди подчеркивал, что угроза ИГ возросла после падения режима сирийского президента Башара Асада и на фоне столкновений СДС с протурецкими силами.

"Рудау" напоминает, что СДС - главный союзник международной коалиции против ИГ. Американские сенаторы при этом предлагали ввести санкции против Турции в связи с атаками на курдское ополчение в Сирии.