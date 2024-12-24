Поиск

Курды потеряли 16 бойцов убитыми при наступлении протурецких сил в Сирии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Не менее 16 бойцов "Сирийских демократических сил" (СДС), возглавляемых курдами, погибли в Сирии в ходе отражения наступления в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор протурецкой "Сирийской национальной армии", сообщает во вторник телеканал "Рудау".

"Пали 16 наших товарищей, те, кто проявил высочайшую волю к сопротивлению, жертвенность и отбивал атаки оккупантов и наемников", - говорилось в заявлении СДС.

1 декабря поддерживаемая Турцией СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила курдское ополчение из города Телль-Рифаат севернее Алеппо и из города Манбидж. В Анкаре в свою очередь опровергали заявления США, что при их посредничестве удалось добиться перемирия между СДС и СНА в районе Манбиджа.

В свою очередь в СДС предупредили, что удары СНА мешают операциям против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). Командующий СДС Мазлум Абди подчеркивал, что угроза ИГ возросла после падения режима сирийского президента Башара Асада и на фоне столкновений СДС с протурецкими силами.

"Рудау" напоминает, что СДС - главный союзник международной коалиции против ИГ. Американские сенаторы при этом предлагали ввести санкции против Турции в связи с атаками на курдское ополчение в Сирии.

Сирия Сирийская национальная армия Сирийские демократические силы Алеппо Дейр-эз-Зор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Медведчук попросил прокуратуру Брюсселя возбудить дело против Зеленского за попытку подкупа Фицо

Российский МИД подтвердил исчезновение двух россиян при крушении сухогруза Ursa Major

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 финансовый год

Экс-президент США Клинтон госпитализирован с высокой температурой

Экс-президент США Клинтон госпитализирован с высокой температурой
Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля признали причастность к ликвидации лидера ХАМАС в Иране

Власти Израиля признали причастность к ликвидации лидера ХАМАС в Иране

Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Цены на какао-бобы могут вырасти сильнее биткоина по итогам 2024 года

Хроники событий
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });