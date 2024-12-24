Медведчук попросил прокуратуру Брюсселя возбудить дело против Зеленского за попытку подкупа Фицо

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционный украинский политик, лидер "Другой Украины" Виктор Медведчук обратился в прокуратуру Брюсселя с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Владимира Зеленского в связи с "попыткой подкупа премьер-министра Словакии Роберта Фицо".

"Руководствуясь статьями 1, 2, 3, 16, 28 Конвенции ООН против коррупции, статьей 247 Уголовного кодекса Бельгии прошу: организовать уголовное преследование гражданина Украины В. Зеленского в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Королевства Бельгия за преступление, предусмотренное § 2 статьи 246, статьей 247 Уголовного кодекса Бельгии", - говорится в заявлении Медведчука в прокуратуру Брюсселя.

Оппозиционер обосновал свое обращение тем, что "экс-президент Зеленский, срок конституционных полномочий которого истек 21 мая 2024 г., 20 декабря 2024 г., находясь в городе Брюссель, во время переговоров с премьер-министром Словацкой Республики Фицо сделал последнему коррупционное предложение о получении взятки в размере 500 млн евро за голосование о вступлении Украины в НАТО".

Сам Фицо, отметил Медведчук, "публично подтвердил указанную информацию и заявил, что за голосование по вступлению Украины в НАТО В. Зеленский пытался подкупить его и предложил ему взятку в размере 500 млн. евро во время переговоров в Брюсселе". Из заявления словацкого премьера также следует, что "он не принял коррупционного предложения и от взятки отказался".