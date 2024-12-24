Иран и Сирия ведут переговоры о возобновлении работы своих посольств

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Ирана ведут переговоры с сирийской стороной о возобновлении деятельности иранского посольства в Дамаске и сирийского -в Тегеране, сообщает во вторник "Тасним".

"Мы проводим дипломатические консультации, чтобы вновь открыть посольства двух стран", - цитирует агентство слова представителя МИД Ирана Фатеме Мохаджерани.

Мохаджерани также подчеркнула важность предотвращения "роста и развития терроризма" в Сирии для обеспечения безопасности как самой Сирии, так и соседних с ней государств.

По словам Мохаджерани, Иран по-прежнему настаивает "на необходимости формирования сирийского правительства на основе волеизъявления народа и защиты территориальной целостности Сирии".

После того, как захватившие власть в Сирии вооруженные группировки взяли Дамаск 8 декабря, они ворвались в иранское посольство и разграбили его.

Ранее сообщалось, что временное правительство Сирии поручено сформировать Мухаммеду Баширу. Башир ранее возглавлял так называемое правительство национального спасения Сирии. Он инженер, также имеет богословское образование.