Посольство ФРГ возобновило работу в Сирии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в четверг открыла посольство Германии в Дамаске спустя 13 лет после прекращения его работы в начале вооруженного конфликта в Сирии, передает Associated Press (AP).

"Открывая посольство, мы говорим очень ясно: Германия вернулась в Дамаск. Для Германии крайне важна стабильная Сирия", - сказала Бербок журналистам.

Она уточнила, что поначалу штат посольства будет невелик; работу дипмиссии будут поддерживать коллеги в Ливане. Руководить работой посольства станет поверенный в делах, и оно пока не предлагает консульских и визовых услуг.

"Перспективы возвращения посла будут зависеть от развития политической ситуации здесь и, конечно, от обстановки в сфере безопасности", - пояснила Бербок.

Кроме того, она приветствовала заключение соглашения в марте между сирийской администрацией и курдскими властями на северо-востоке Сирии. Также она указала на необходимость призвать к ответу лиц, причастных к столкновениям на западе страны между силами безопасности и бойцами, лояльными экс-президенту Сирии Башару Асаду.

Она добавила, что в Сирию не могут сразу вернуться миллионы беженцев, покинувших ее в связи с конфликтом. По ее словам, их возвращение должно осуществляться поэтапно, начиная с соседних с Сирией стран.

Это уже второй визит Бербок в Дамаск. Позднее она должна встретиться с президентом Сирии в переходный период Ахмедом аш-Шараа.

AP напоминает, что Италия возобновила работу посольства в Сирии в 2024 году до падения власти Асада, а Испания после его отъезда из страны.

В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.