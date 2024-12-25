Христиане западных стран отмечают Рождество

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Христиане многих стран мира празднуют в среду Рождество.

По случаю католического Рождества папа римский Франциск выступит в среду с обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi). Понтифик обратится к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Его выступление запланировано на 12:00 по местному времени (14:00 по Москве.

Во многих европейских городах в преддверии Рождества на улицах установили украшенные ели и традиционные ярмарки. Так, в Страсбурге, власти которого в 1992 году провозгласили свой город "столицей Рождества", на центральной площади установили ель, высотой 31 м. Традиционная рождественская ярмарка, получившая в этом году тему "Время удивляться", продлится до 27 декабря, а праздничное освещение можно будет наблюдать вплоть до 6 января. При этом для экономии ресурсов в городе ограничили часы работы иллюминации и перешли на энергосберегающие лампочки, а многие елочные украшения были выполнены из переработанных пластиковых бутылок.

В Германии во время празднования Рождества и Нового года в общей сложности будет гореть около 21,79 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах. Это немного ниже прошлогоднего рекорда в 21,8 млрд ламп.

Празднование Рождества в городах ФРГ проходит на фоне недавней трагедии в городе Магдебург, где водитель преднамеренно врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. В итоге пять человек погибли, более 200 получили травмы.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер призвала ужесточить меры безопасности на законодательном уровне, в частности, усилить полицию и ввести биометрическое распознавание личности.

Второй год подряд Вифлеем, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос, ограничил празднования из солидарности с жертвами военных действий в секторе Газа. В частности, в этом году на главной площади города вновь не будет традиционной рождественской елки. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому сокращению потока туристов. Так, с начала 2023 года 80-процентная заполняемость отелей Вифлеема упала до 3% к настоящему времени. В 2024 году Вифлеем посетили менее 100 тыс. человек.

Во вторник, в канун Рождества, Санта-Клаус вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки по всему миру. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которых знаменитый красноносый олень Рудольф. На сайте https://www.noradsanta.org/en/ можно в режиме реального времени наблюдать за его перемещением.

Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) использует системы радиолокационных станций, спутники и истребители для определения местоположения Санта-Клауса.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Однако в объявлении была опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители многих других христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.