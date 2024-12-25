Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 25 декабря

Пашинян не будет участвовать в саммите СНГ, Клинтона выписали из больницы, в Аргентине произошло землетрясение

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ в Петербурге из-за положительного теста на COVID.

- Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы, он продолжит лечение от гриппа дома, сообщил его помощник Анхель Урена. Ранее на этой неделе Клинтона госпитализировали с высокой температурой.

- ХАМАС до сих пор не предоставил Израилю список оставшихся в живых заложников. Договориться о прекращении огня в секторе Газа без него невозможно, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника.

- Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в телефонном разговоре с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии, сообщил Пентагон.

- Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в северо-западной части Аргентины. Эпицентр находился в 135 км северо-западнее города Катамарка. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "разрушительное".

- Российские военные за ночь сбили 59 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также Азовским морем.

- Христиане западных стран отмечают Рождество.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС все еще не предоставил список оставшихся в живых израильских заложников

ХАМАС все еще не предоставил список оставшихся в живых израильских заложников

Христиане западных стран отмечают Рождество

Христиане западных стран отмечают Рождество

Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели

Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Президент Эстонии выступил против демонтажа памятника Барклаю де Толли

Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Медведчук попросил прокуратуру Брюсселя возбудить дело против Зеленского за попытку подкупа Фицо

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5595 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии130 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });