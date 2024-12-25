Что случилось этой ночью: среда, 25 декабря

Пашинян не будет участвовать в саммите СНГ, Клинтона выписали из больницы, в Аргентине произошло землетрясение

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ в Петербурге из-за положительного теста на COVID.

- Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы, он продолжит лечение от гриппа дома, сообщил его помощник Анхель Урена. Ранее на этой неделе Клинтона госпитализировали с высокой температурой.

- ХАМАС до сих пор не предоставил Израилю список оставшихся в живых заложников. Договориться о прекращении огня в секторе Газа без него невозможно, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника.

- Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в телефонном разговоре с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии, сообщил Пентагон.

- Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в северо-западной части Аргентины. Эпицентр находился в 135 км северо-западнее города Катамарка. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "разрушительное".

- Российские военные за ночь сбили 59 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также Азовским морем.

- Христиане западных стран отмечают Рождество.