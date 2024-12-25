Папа римский призвал к урегулированию ситуации на Украине и на Ближнем Востоке

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в среду в обращении "К городу и миру" (Urbi et Orbi) призвал к урегулированию конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

"Необходимо оставить позади конфликты и разногласия", - сказал понтифик, обращаясь к верующим на площади Святого Петра.

В частности, он призвал к прекращению кризиса на Украине, "переговорам и к диалогу для установления длительного мира".

Кроме того, по его словам, необходимо прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Папа римский выразил обеспокоенность "обстановкой в Израиле, Палестине и особенно в секторе Газа, где сложилась чрезвычайно сложная гуманитарная ситуация". Он отметил, что молится за "прекращение огня и за освобождение заложников".

Понтифик заявил о сочувствии христианским общинам в Ливане и в Сирии "в это неспокойное время". Также он упомянул об обеспокоенности проблемами африканских стран, в частности, вспышкой кори в Демократической республике Конго.

Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.