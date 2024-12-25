Великий герцог Люксембурга Анри намерен отречься от престола в следующем году

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Великий герцог Люксембурга Анри в ходе рождественского обращения заявил, что отречется от престола в следующем году, сообщает в среду издание Luxembourg Times.

Он объявил, что его старший сын Гийом возьмет на себя обязанности главы государства с 3 октября 2025 года.

"Это последний раз, когда я выступаю с рождественской речью в качестве главы государства", - объявил Великий герцог, его слова приводят европейские СМИ.

"Когда я оглядываюсь назад, то смотрю на эти почти 25 лет с глубокой благодарностью и смирением. Это был период, во время которого Люксембург достиг прогресса, и я рад быть частью этого путешествия вместе с вами", - отметил он.

Великому герцогу Анри 69 лет. Он стал главой государства в 2000 году - после отречения от власти герцога Жана.