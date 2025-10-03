Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Фото: Harald Tittel/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Люксембурге в пятницу состоялась церемония отречения от престола великого герцога Люксембурга Анри в пользу наследного великого герцога Гийома.

Анри подписал во Дворце великих герцогов указ об отречении. Затем этот документ подписал и премьер страны Люк Фриден.

"В связи с отречением вашего отца, великого герцога Анри, вы только что стали великим герцогом Люксембурга", - объявил Фриден Гийому во дворце в ходе церемонии, трансляцию которой ведут европейские СМИ.

Позже Гийом будет приведен к присяге в Палате депутатов Люксембурга.

На церемонии вступления Гийома на престол присутствовали видные политические деятели Люксембурга, а также иностранные гости, в частности, король Бельгии Филипп, король Нидерландов Виллем-Александр, председатель Европарламента Роберта Метсола и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Гийому 43 года. Он прошел подготовку в Королевской военной академии в Сандхерсте (Англия), также изучал политологию в Университете Анже (Франция). Он женат на Стефании де Ланнуа. У них двое детей.

Анри вступил на престол в 2000 году. Ему 70 лет.