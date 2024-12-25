В МИД Израиля вызвали нунция Ватикана из-за высказываний папы римского

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль вызвал апостольского нунция в Израиле Адольфо Тито Ильяну в связи с недавними высказываниями папы римского Франциска, сообщает в среду портал Ynet.

"Бар-Таль вызвал апостольского нунция в Израиле архиепископа Адольфо Тито Ильяну после резких заявлений папы римского Франциска в адрес Израиля", - информирует портал.

По данным Ynet, Бар-Таль выразил недовольство заявлениями папы римского, который на этой неделе обвинил Израиль в "обстреле детей из пулеметов и бомбардировках школ и больниц" в секторе Газа.