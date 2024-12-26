Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Гибель журналистов от удара по Газе, землетрясение в Колумбии, в МИД Израиля вызвали представителя Ватикана из-за критики обстрелов Газы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Десять человек погибли после ударов по сектору Газа. Среди погибших пять журналистов.

- МВД Сирии заявило о гибели 14 сотрудников в столкновениях с силами администрации Асада. Также 10 сотрудников было ранено.

- Сильное землетрясение произошло в Колумбии. Магнитуда - 6,2.

- В МИД Израиля вызвали нунция Ватикана из-за высказываний папы римского. Причиной стала критика "обстрелов детей из пулеметов и бомбардировок школ и больниц".