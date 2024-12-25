Мировые лидеры поздравляют сограждан с григорианским Рождеством

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем рождественском поздравлении в среду отметила единство и силу ЕС.

"В рождественский день мы можем отмечать единство нашего союза. Мы будем справляться с большими задачами, которые стоят перед нами, с надеждой и уверенностью. Счастливого Рождества", - написала она в соцсети Х.

Президент США Джо Байден поздравил американцев, пожелав им продолжать добиваться "света свободы и любви, добра и сострадания, достоинства и благородства".

Избранный президент США Дональд Трамп разместил совместное с супругой Меланией видеопоздравление на своей странице в Truth Social. "В это святое время мы благодарим Бога за его бесконечную любовь, и мы молимся о том, чтобы Его любовь и слава всегда светили на этой замечательной земле. От имени Мелании и всей нашей семьи мы желаем вам очень счастливого Рождества и Нового года", - сказал Трамп.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон разместили свои поздравления в ночь на среду. Шольц отметил, что времена "очень тяжелые" и пожелал всем "мирного празднования". Французский лидер же указал, что Рождество - это время для того, чтобы "разделить моменты встреч, радости и надежды".

Король Великобритании Карл III в своем видеообращении к гражданам по случаю Рождества выразил особую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые "в этом году нас поддержали, меня и других членов семьи, в условиях неопределённости и тревог, связанных с болезнью".

Христиане многих стран мира в среду празднуют Рождество.

По традиции с обращением "К городу и к миру" (Urbi et Orbi) выступил папа римский Франциск. Понтифик призвал к урегулированию конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. "Необходимо оставить позади конфликты и разногласия", - сказал понтифик, обращаясь к верующим на площади Святого Петра по случаю католического Рождества.

Рождество 25 декабря встречают католики, протестанты и многие православные, например, последователи Элладской церкви. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.