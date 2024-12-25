Поиск

Мировые лидеры поздравляют сограждан с григорианским Рождеством

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем рождественском поздравлении в среду отметила единство и силу ЕС.

"В рождественский день мы можем отмечать единство нашего союза. Мы будем справляться с большими задачами, которые стоят перед нами, с надеждой и уверенностью. Счастливого Рождества", - написала она в соцсети Х.

Президент США Джо Байден поздравил американцев, пожелав им продолжать добиваться "света свободы и любви, добра и сострадания, достоинства и благородства".

Избранный президент США Дональд Трамп разместил совместное с супругой Меланией видеопоздравление на своей странице в Truth Social. "В это святое время мы благодарим Бога за его бесконечную любовь, и мы молимся о том, чтобы Его любовь и слава всегда светили на этой замечательной земле. От имени Мелании и всей нашей семьи мы желаем вам очень счастливого Рождества и Нового года", - сказал Трамп.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон разместили свои поздравления в ночь на среду. Шольц отметил, что времена "очень тяжелые" и пожелал всем "мирного празднования". Французский лидер же указал, что Рождество - это время для того, чтобы "разделить моменты встреч, радости и надежды".

Король Великобритании Карл III в своем видеообращении к гражданам по случаю Рождества выразил особую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые "в этом году нас поддержали, меня и других членов семьи, в условиях неопределённости и тревог, связанных с болезнью".

Христиане многих стран мира в среду празднуют Рождество.

По традиции с обращением "К городу и к миру" (Urbi et Orbi) выступил папа римский Франциск. Понтифик призвал к урегулированию конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. "Необходимо оставить позади конфликты и разногласия", - сказал понтифик, обращаясь к верующим на площади Святого Петра по случаю католического Рождества.

Рождество 25 декабря встречают католики, протестанты и многие православные, например, последователи Элладской церкви. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.

Дональд Трамп Джо Байден Карл III Олаф Шольц Рождество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 25 декабря

В "Оборонлогистике" заявили о теракте в отношении судна Ursa Major

В авиакатастрофе в Актау выжили девять россиян

На месте крушения самолета в Казахстане найден черный ящик

Власти Казахстана сообщили о гибели 38 человек при крушении самолета в Актау

Власти Казахстана сообщили о гибели 38 человек при крушении самолета в Актау

Авиакомпания AZAL приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Великий герцог Люксембурга Анри намерен отречься от престола в следующем году

Великий герцог Люксембурга Анри намерен отречься от престола в следующем году

В Финляндии не исключили связь сбоя в работе электрокабеля с Эстонией с актом вандализма

В Абхазии после 1 января будет новый график отключения электричества

В Абхазии после 1 января будет новый график отключения электричества

Произошло аварийное отключение энергокабеля между Эстонией и Финляндией

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2071 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });