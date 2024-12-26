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Десять человек погибли после ударов по сектору Газа

Десять человек погибли после ударов по сектору Газа
Фото: Mahmoud Isleem/Anadolu via Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 10 человек погибли и более десятка получили ранения в результате ударов в четверг по сектору Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава анклава.

Медики сообщают, что пять человек погибли и 20 получили ранения после удара по жилому дому в районе Зейтун в городе Газа.

Отмечается, что под завалами могут находиться еще около 30 человек.

В окрестностях больницы Аль-Авда жертвами удара по автомобилю стали пять журналистов.

Как сообщает телеканал Al-Jazeera, автомобиль был обозначен как "пресса" и принадлежал телеканалу Аl-Quds Today.

Армия обороны Израиля пока не комментировала произошедшее.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа Al-Jazeera
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