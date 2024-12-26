В Казахстан прибыли представители авиавластей Азербайджана и компании Azerbaijan Airlines

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстан прибыла делегация госагентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines, самолет которой разбился в Актау, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского министерства транспорта.

"Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Казахстан вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия), отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, министерством транспорта создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.

"Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования", - отмечает пресс-служба.

В составе правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым в Актау находятся министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, директор департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев, председатель комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, генеральный директор РГП "Казаэронавигация" Нуржан Ахметов.

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана). На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек.

По факту крушения в Казахстане начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы.