Поиск

В Казахстан прибыли представители авиавластей Азербайджана и компании Azerbaijan Airlines

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстан прибыла делегация госагентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines, самолет которой разбился в Актау, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского министерства транспорта.

"Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Казахстан вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия), отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, министерством транспорта создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.

"Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования", - отмечает пресс-служба.

В составе правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым в Актау находятся министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, вице-министр транспорта Талгат Ластаев, директор департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев, председатель комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, генеральный директор РГП "Казаэронавигация" Нуржан Ахметов.

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана). На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек.

По факту крушения в Казахстане начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы.

Азербайджан Актау Баку Грозный Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

Десять человек погибли после ударов по сектору Газа

Десять человек погибли после ударов по сектору Газа

Что произошло за день: среда, 25 декабря

В "Оборонлогистике" заявили о теракте в отношении судна Ursa Major

В авиакатастрофе в Актау выжили девять россиян

На месте крушения самолета в Казахстане найден черный ящик

Власти Казахстана сообщили о гибели 38 человек при крушении самолета в Актау

Власти Казахстана сообщили о гибели 38 человек при крушении самолета в Актау

Авиакомпания AZAL приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Великий герцог Люксембурга Анри намерен отречься от престола в следующем году

Великий герцог Люксембурга Анри намерен отречься от престола в следующем году

В Финляндии не исключили связь сбоя в работе электрокабеля с Эстонией с актом вандализма

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии132 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });