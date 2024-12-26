Поиск

В Астане заявили об отсутствии версий крушения самолета AZAL под Актау

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В руководстве Казахстана не знают о каких-либо официальных версиях крушения Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines близ Актау, заявил на брифинге вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

"Официально никаких версий на сегодня. Ни от России, ни от Азербайджана мы также не получали версии", - заявил он.

Бозумбаев по поручению президента Касым-Жомарта Токаева возглавил госкомиссию по расследованию авиакатастрофы. Уголовное дело о крушении по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" ведут сотрудники департамента полиции на транспорте Казахстана.

25 декабря самолет Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Погибли 38 человек.

Крушение самолета в Казахстане

7
Хроника 25 – 26 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Казахстан Азербайджан Актау Azerbaijan Airlines Канат Бозумбаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Авиакатастрофа в Актау

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

Десять человек погибли после ударов по сектору Газа

Десять человек погибли после ударов по сектору Газа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5600 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау44 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });