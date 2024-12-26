В Астане заявили об отсутствии версий крушения самолета AZAL под Актау

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В руководстве Казахстана не знают о каких-либо официальных версиях крушения Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines близ Актау, заявил на брифинге вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

"Официально никаких версий на сегодня. Ни от России, ни от Азербайджана мы также не получали версии", - заявил он.

Бозумбаев по поручению президента Касым-Жомарта Токаева возглавил госкомиссию по расследованию авиакатастрофы. Уголовное дело о крушении по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" ведут сотрудники департамента полиции на транспорте Казахстана.

25 декабря самолет Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Погибли 38 человек.