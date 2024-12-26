Нефть Brent торгуется у $73,6 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг в ожидании данных об изменении запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени подорожали на 1 цент, до $73,59 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2 цента, до $70,12 за баррель.

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 по московскому времени в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

"Динамику цен в это время года нужно оценивать с известными оговорками", однако те трейдеры, которые продолжают торговать, в целом настроены позитивно, что отчасти объясняется сигналами о существенном сокращении запасов в США, сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone Group.