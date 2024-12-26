Котировки Brent развернулись вниз и находятся у $73,7 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти к вечеру опустились с внутридневных максимумов, приблизившись к уровням закрытия предыдущей сессии. Активность торгов в четверг остается низкой из-за праздников.

К 18:25 по Москве февральские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $73,69 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали ни бирже NYMEX на $0,13 (0,19%), до $70,23 за баррель.

Ранее в течение сессии цена Brent поднималась до $74,17 за баррель, WTI - до $70,75 за баррель.

Министерство энергетики США перенесло публикацию еженедельных данных о запасах энергоносителей в стране на вечер пятницы из-за праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго покажет снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

По оценкам Американского института нефти (API), опубликованным ранее, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,2 млн баррелей.