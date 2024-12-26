Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Главы стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета приняли решение о предоставлении Ирану статуса государства - наблюдателя при союзе.

"В ходе заседания главы стран ЕАЭС приняли решение о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя ЕАЭС, чтобы укрепить связи с перспективным иранским рынком", - говорится в сообщении Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.

Таким образом число стран - наблюдателей при ЕАЭС расширено до трех. Ранее этот статус получили Узбекистан и Куба. Статус наблюдателя позволяет присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать не носящие конфиденциального характера документы. Полноправными участниками ЕАЭС являются РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее в четверг Евразийская экономическая комиссия сообщала, что товарооборот между странами ЕАЭС и Ираном за 10 месяцев 2024 года вырос на 12,8%, экспорт товаров в Иран увеличился на 16%, импорт - на 8%. Предполагается, что в 2025 году между союзом и Ираном начнет действовать полноформатное соглашение о свободной торговле, предусматривающее установление беспошлинного режима в отношении 90% товаров взаимной торговли.