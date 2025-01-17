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Российско-иранский товарооборот вырос за год на 17%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия и Иран активно сотрудничают в транспортной сфере и энергетике, расширяют товарооборот, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Наши правительства активно работают в транспортной сфере - это в первую очередь международный транспортный коридор "Север-Юг", в сфере энергетики. Мы расширяем взаимодействие в образовании - в России обучаются более 9 тысяч иранских студентов. Положительную динамику демонстрируют туристические обмены. У нас действует безвизовый режим для групповых туристических перевозок", - сказал Мишустин в ходе встречи.

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По его словам, товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 17%.

"Мы также приветствуем получение Ираном статуса наблюдателя при ЕАЭС, это будет в первую очередь после вступления в силу Соглашения о свободной торговле - максимально благоприятный режим для взаимной торговли, реализации всех операционных проектов", - сказал Мишустин.

"Мы продолжаем также проводить дни культуры России и Ирана, гастроли творческих коллективов, недели кино, выставки. Граждане наших стран знакомятся с богатой культурой, историей и духовной жизнью друг друга. Это, конечно, способствует укреплению дружбы и добрососедства России и Ирана", - констатировал Мишустин.

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