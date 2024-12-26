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Турция возобновила транзит по Босфору, приостановленный из-за поломки танкера

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Турецкая сторона возобновила движение судов через пролив Босфор, приостановленное из-за неисправности танкера Cordelia Moon, направлявшегося в Россию, сообщили в четверг европейские СМИ.

В министерстве транспорта Турции ранее заявили, что у судна, следовавшего под флагом Панамы, возникли проблемы с двигателем, после чего пролив был перекрыт для транзита.

В ведомстве добавили, что на место прибыли буксиры и "обеспечили безопасность" судна.

В сообщении отмечается, что танкер следовал из турецкого порта Ялова в Россию.

Босфор Турция
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