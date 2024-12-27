США выделят Украине новый пакет помощи в ближайшие дни

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США выделит Киеву в ближайшее время очередной пакет военной помощи. Об этом сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на советника Белого дома Джона Кирби.

"Белый дом объявит об отправке нового вооружения Украине в ближайшие дни", - сказал Кирби журналистам.

13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении США дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн. Согласно его заявлению, новый пакет помощи включает, в частности, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), и беспилотные летательные аппараты.