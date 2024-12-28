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США 30 декабря объявят о новом пакете помощи Киеву на $1,25 млрд

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - США направят Украине новый пакет военной помощи на $1,25 млрд до ухода президента США Джо Байдена со своего поста 20 января, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, новый пакет будет включать "значительное количество боеприпасов", в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK.

Кроме того, Киеву будут предоставлены ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Ожидается, что объявление о помощи будет сделано в понедельник.

13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении США дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн. Согласно его заявлению, новый пакет помощи включает, в частности, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), и беспилотные летательные аппараты.

Джо Байден США Украина
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