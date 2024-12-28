Оппозиционеры перекрыли мосты в Тбилиси и затем направились к парламенту

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционные силы Грузии организовали в субботу очередную акцию протеста, названную "Цепь единства". Сотни протестующих, взявшись за руки, перекрыли автомобильное движение на нескольких мостах в Тбилиси.

К участникам акции присоединилась президент Саломе Зурабишвили, президентские полномочия которой истекают в воскресенье, 29 декабря, передает корреспондент "Интерфакса".

В эти часы участники акции прекратили пикетирование мостов и направились к зданию парламента.

Ранее Зурабишвили публично заявила, что не признает легитимными новоизбранные власти Грузии, так как, по ее словам, парламентские выборы 26 октября были массово сфальсифицированы, поэтому необходимо назначить новые выборы.

В ЕС и США поддержали заявление Зурабишвили и до сих пор не признают легитимность новых грузинских властей.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было отменить результаты выборов. Новая волна протестов началась после заявления "Грузинской мечты", что Тбилиси приостанавливает переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на это период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.