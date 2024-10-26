На выборах в Верховный совет Аджарии лидирует "Грузинская мечта"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На прошедших в Аджарии в субботу параллельно с парламентскими выборами в Грузии выборах в Верховный совет Аджарской автономной республики лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

Согласно предварительным данным Верховной избирательной комиссии Аджарии, "Грузинская мечта" на данном этапе набрала 56,66% процентов голосов.

Как заявил на брифинге председатель Верховной избирательной комиссии Аджарии Пармен Джалагония, на данный момент из 251 избирательного участка, где выборы проходили по электронной системе, в Аджарии подсчитаны голоса с 242 участков.

По его словам, явка избирателей в Аджарии составила 62,38%.

"Единое национальное движение" на выборах в парламент Аджарии набрало 14,03% голосов, коалиция "За перемены" - 8,68%, "Гахария - За Грузию" - 8,92%, "Сильная Грузия - Лело - За народ, за свободу" - 6,26%.

На 66 участков, где выборы прошли по традиционной системе, продолжается подсчет голосов.