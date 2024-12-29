Поиск

Самолет разбился при посадке в Южной Корее

Погибли 28 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air при посадке в южнокорейском городе Муан выехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, погибли 28 человек, сообщает "Ренхап" в воскресенье.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Тайланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, говорится в публикации.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок дал указание принять все меры для спасения возможно оставшихся в живых.

Бангкок Южная Корея Тайланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Путин обсудил с президентом Казахстана ситуацию вокруг крушения самолета AZAL

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева
Авиакатастрофа в Актау

Алиев в разговоре с Путиным заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL

Алиев в разговоре с Путиным заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL
Авиакатастрофа в Актау

Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФ

Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФ

Электрокабель между Эстонией и Финляндией отремонтируют за 7 месяцев и десятки миллионов евро

Власти Азербайджана изменят сроки нахождения граждан РФ на территории республики

Власти Азербайджана изменят сроки нахождения граждан РФ на территории республики

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву до февраля

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву до февраля
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });