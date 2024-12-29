Самолет разбился при посадке в Южной Корее

Погибли 28 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air при посадке в южнокорейском городе Муан выехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, погибли 28 человек, сообщает "Ренхап" в воскресенье.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Тайланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, говорится в публикации.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок дал указание принять все меры для спасения возможно оставшихся в живых.