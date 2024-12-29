Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 47 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших при крушении пассажирского самолета в Южной Корее увеличилось до 47 человек, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на власти.

В то же время, по данным пожарной службы, которая принимает участие в спасательных работах, обнаружены тела уже 62 человек.

В воскресенье самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air при посадке в городе Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Тайланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте аварии ведутся спасательные работы.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок дал указание принять все меры для спасения возможно оставшихся в живых.