Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 47 человек
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших при крушении пассажирского самолета в Южной Корее увеличилось до 47 человек, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на власти.
В то же время, по данным пожарной службы, которая принимает участие в спасательных работах, обнаружены тела уже 62 человек.
В воскресенье самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air при посадке в городе Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.
Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Тайланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте аварии ведутся спасательные работы.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок дал указание принять все меры для спасения возможно оставшихся в живых.