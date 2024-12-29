Власти подтвердили гибель 94 человек в результате крушения южнокорейского самолета

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Официально подтверждена гибель 94 человек при крушении пассажирского самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air, выжили два человека - пассажир и член экипажа, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на власти.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Таиланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Представитель пожарного ведомства, которое принимает участие в спасательных работах, заявил журналистам, что все остальные люди, предположительно, погибли.

"Шансы на выживание крайне малы. Самолет почти полностью разрушен, опознать погибших будет сложно. Мы находимся в процессе извлечения останков, на что потребуется время", - сказал чиновник.

Как сообщалось, самолет при посадке в городе Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После столкновения самолета со стеной пассажиры были выброшены из самолета, сообщил представитель пожарной службы.

На видеозаписях, показанных местными телеканалами, видно, как самолет пытался приземлиться, не выпуская шасси. Лайнер заскользил по земле, врезался в бетонную стену, после чего взорвался и загорелся. Предполагается, что шасси не удалось выпустить из-за столкновения с птицами.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок прибыл на место катастрофы для оказания помощи в организации спасательных работ, сообщает агентство.