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В Грузии состоялась церемония инаугурации президента Кавелашвили

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси в здании парламента в воскресенье состоялась церемония инаугурации президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Церемония проходила в присутствии депутатов, членов коллегии выборщиков и правительства. Представители дипломатического корпуса на церемонию инаугурации приглашены не были.

В своей речи Кавелашвили заявил, что будет честно исполнять свои президентские обязанности.

"Грузинский народ всегда отстаивал мир, и мы продолжим это стремление народа", - сказал он.

Параллельно с церемонией инаугурации предыдущий президент страны Саломе Зурабишвили заявила об отказе сдавать президентские полномочия, указывая на то что она не признает действующие власти и будет добиваться назначения новых парламентских выборов. Саму церемонию инаугурации она назвала "пародией".

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. По их итогам правящая партия "Грузинская мечта" получила в парламенте 89 депутатских мандатов, а четыре оппозиционные партии, преодолевшие проходной барьер - 61 мандат. С результатами выборов не согласны представители оппозиции и требуют назначения новых выборов. Между тем утверждения оппозиции о фальсификации властями более 300 тысяч голосов избирателей так и не были подтверждены фактами.

Саломе Зурабишвили Тбилиси Михаил Кавелашвили
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