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Президент Грузии заявил, что страна не сворачивала с курса на евроинтеграцию

Президент Грузии заявил, что страна не сворачивала с курса на евроинтеграцию
Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза, и это исторический выбор грузинского народа, заявил президент Михаил Кавелашвили, отметив, что прозападный курс Тбилиси в последние годы часто используется для разного рода спекуляций как внутри, так и за пределами страны.

"К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию", - сказал он в понедельник на ежегодной конференции грузинских послов.

По его словам, Грузия и сегодня готова начать переговоры о членстве в Евросоюз.

"Нерушим и наш другой приоритет - углублять отношения с США. У нас есть ожидания, что в условиях новой американской администрации стратегические отношения между нашими странами будут полностью восстановлены", - отметил Кавелашвили.

Он заявил о необходимости продолжения Грузией мирной политики в регионе.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы с помощью дипломатии, мирным путем объединить нашу страну", - сказал Кавелашвили.

Как сообщалось, накануне в Тбилиси в здании парламента состоялась церемония инаугурации президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Грузия Михаил Кавелашвили Евросоюз США
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