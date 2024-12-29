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Диспетчеры предупреждали об опасности столкновения с птицами перед катастрофой в Корее

Число жертв достигло 167 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Командно-диспетчерский порт международного аэропорта в южнокорейском городе Муан (провинция Чолла-Намдо) перед крушением пассажирского самолета компании Jeju Air направил его экипажу предупреждение об угрозе столкновения с птицами, сообщает "Рёнхап".

"Когда самолет пытался сесть на взлетно-посадочную полосу номер 1, с диспетчерской вышки поступил сигнал об опасности столкновения с птицами, и пилот вскоре подал сигнал бедствия", - говорится в заявлении министерства транспорта Южной Кореи.

Диспетчеры объявили об опасности в 8:57 по местному времени (2:57 мск), однако уже в 9:03 (3:03 мск) произошла катастрофа.

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В Минтрансе уточнили, что пилот получил разрешение на приземление, но затем выехал за пределы полосы и врезался в стену.

Свидетели происшествия, которые находились в момент катастрофы возле аэропорта, заявляли, что слышали один или несколько взрывов, когда самолет еще находился в воздухе, заметили огонь на корпусе воздушного судна. Еще один человек рассказал, что видел, как с самолетом столкнулась стая птиц, после чего у него загорелся правый двигатель.

По последним данным экстренных служб, число погибших в авиакатастрофе выросло до 167. Ранее сообщалось о 124 жертвах.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Таиланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. После катастрофы спасатели нашли выжившими двух человек. Представитель пожарного ведомства, которое принимает участие в спасательных работах, заявил журналистам, что все остальные люди, предположительно, погибли.

Таиланд Южная Корея
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