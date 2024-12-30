Акции Boeing падают на 4% после крушения самолета Jeju Air

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Котировки акций Boeing Co. падают на предварительных торгах в понедельник на 4%.

В воскресенье самолет Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку в международном аэропорту Муан в Южной Корее: он попытался приземлиться, не выпуская шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего взорвался и загорелся.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Таиланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Двое обнаружены живыми. Остальные погибли, сообщило агентство Yonhap.

Это стало самой смертоносной авиакатастрофой, когда-либо произошедшей на территории Южной Кореи.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал провести экстренную проверку деятельности авиакомпании Jeju Air.

Она является крупнейшей бюджетной авиакомпанией Южной Кореи. Jeju Air была основана в 2005 году как совместное предприятие южнокорейского конгломерата Aekyung Group и правительства провинции Чеджудо, управляющего островом Чеджудо у южного побережья Корейского полуострова.