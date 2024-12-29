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РФ требует от ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ оценки блокировки российских СМИ в Telegram

Россия оставляет за собой право на симметричные ответные меры

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право симметричного ответа на блокировку в Европе телеграм-каналов российских СМИ.

"Атаки на наши СМИ не останутся без реакции с российской стороны. Оставляем за собой право на симметричные ответные меры". - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Лишение собственных граждан возможности самостоятельно сформировать представление о происходящих в мире событиях, подмена объективной картины мира симуляцией реальности, сфабрикованным мейнстримными СМИ и подконтрольными правящим кругам соцсетями, грубо попирают фундаментальные права человека на свободу выражения мнения и демонтируют основы демократического общества", - заявила она.

Москва требует от профильных международных структур дать надлежащую оценку таким действиям, добавила официальный представитель МИД России.

"В первую очередь ожидаем реакции от правозащитных механизмов ООН, руководства ЮНЕСКО и ее гендиректора Одре Азуле, а также от заступающего на свой пост недавно назначенного представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту", - уточнила Захарова.

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