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Дуров объяснил ограничение доступа к ряду российских СМИ в Telegram в Евросоюзе

Дуров объяснил ограничение доступа к ряду российских СМИ в Telegram в Евросоюзе
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что доступ к некоторым российским СМИ в телеграм-каналах был ограничен в Евросоюзе в соответствии с Законом о цифровых услугах ЕС (DSA) и из-за санкций.

"Доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС в соответствии с законами о DSA/санкциях. Между тем, все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России", - говорится в сообщении в телеграм-канале Дурова.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram в Европе не могут получить доступ к телеграм-каналам ряда российских СМИ.

ЕС Евросоюз Telegram Павел Дуров
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