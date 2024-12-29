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Премьер Грузии заявил, что власти не будут препятствовать акциям оппозиции

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти не станут препятствовать ежедневным акциям протеста в Тбилиси, поскольку у оппозиции "нет никакой поддержки со стороны населения".

"Эти акции ежедневно собирают до тысячи человек. Эта статистика подсчитана с помощью дронов. Участники акций в Тбилиси - это актив оппозиционных партий и неправительственных организаций, у них нет никакой поддержки со стороны населения", - сказал журналистам Кобахидзе.

При этом он подчеркнул, что власти не будут препятствовать проведению митингов.

"Участники акций имеют демократическое право на самовыражение, но тысяча человек не перевесит решения 1,2 млн человек, которые предоставили право правления в стране партии "Грузинская мечта" на ближайшие четыре года", - сказал премьер.

Вечером в воскресенье сторонники оппозиции вновь собрались на очередную акцию, они требуют назначить новые парламентские выборы.

Грузия Ираклий Кобахидзе Грузинская мечта протесты
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