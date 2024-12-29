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Миланович побеждает на президентских выборах в Хорватии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получает 51,5% голосов в первом туре выборов главы государства, таким образом, он близок к тому, чтобы сохранить за собой президентский пост, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на результаты экзит-поллов.

Его основной конкурент бывший министр науки Драган Приморац - кандидат от правящей правоконсервативной партии "Хорватское демократическое содружество" - набирает 19,3% голосов.

Всего в президентской гонке приняли участие восемь кандидатов.

СМИ напоминают, что ранее Миланович неоднократно вступал в споры с премьером страны Андреем Пленковичом по поводу его политики. Также президент критиковал ЕС и НАТО за поддержку Украины. Вместе с тем многие видят в Милановиче противовес правительству, где доминируют правые из Хорватского демократического содружества.

В Хорватии президент не может применить право вето в отношении принимаемых законов. Однако у него есть возможность влиять на внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности.

Хорватия выборы президента Зоран Миланович Драган Приморац
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