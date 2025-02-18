Правительство Хорватии бойкотировало церемонию принесения присяги президентом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Переизбранный на второй срок президент Хорватии Зоран Миланович принес присягу на посту главы государства. Как сообщают хорватские СМИ, церемонию в полном составе бойкотировало правительство страны, у представителей которого с Милановичем имеются существенные разногласия.

В речи после присяги Миланович отметил, что любой конфликт лишь сеет общественный раздор.

Он подчеркнул, что настроен на диалог, добавив, что такая позиция никак не свидетельствует о предательстве международных обязательств страны, в том числе и в рамках НАТО. Таким образом он, в частности, прокомментировал отказ направлять хорватских военнослужащих для проведения тренировок украинских солдат.

Миланович выиграл во втором 12 января, получив 75% голосов. Его основной конкурент Драган Приморац набрал 25% голосов.