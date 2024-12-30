Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Чили

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Тихом океане у побережья центральной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 08:41 по Москве в понедельник землетрясения находился в 61 км север-западнее города Кокимбо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

По оценке Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 5,5. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Ранее в этом районе регистрировались землетрясения аналогичной силы.